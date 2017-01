Newberry Middle School honor roll announced

NEWBERRY — The following students were named to Newberry Middle School’s Honor Roll list:

A/B Honor Roll

Sixth grade: Jamyia Barksdale, Marlee Burden, Ny Ariel Cannon, Jaxirit Carranza Benitez, Carolina Cervantes Maldonado, Angel Cook, Clinton Corley, Sarah Corona, Noah Davenport, Carlita Davidson, Ashley Estrada, Keirsten Frazier, Alberto Fuentes, Ta Leah Gallman, Elias Garcia, Cashia Gauci, Robert Glymph, Joselin Gomez, Devani Gonzalez Vela, Shaquil Good, Sha Diamon Henderson, Omarion Herbert, Lisette Hernandez, Perla Hernandez Lozano, Alicia Hernandez Vargas, Jessica Hernandez Vega, Keairra Joiner, Allahjah Jones, Jayla Lindsay, Adamari Lopez, Abigail Luis Sanchez, Yiddisha Lyles, Sherill Martinez Recio, Nathalie Mendoza, Trinity Norris, DeShana Peoples, Bertilia Perez Lucas, Luz Perez Rivas, Jasmine Quarles, Caleb Racine, Jalen Richmond, Tayshaun Riley, Taliyah Robinson, Mya Roireau, Jayson Sanders, Bryson Savage, Shane Shackelford, Dylan Shannon, Jacob Shealy, Alejandro Siqueiros, A Mari Sligh, Cadence Smith, Junior Thanabouasy, James Tribble, Caden Truesdale, Joseph Voest, Kaitlyn Wilson, Kameron Wilson.

Seventh grade: Shanayah Abrams, Andrea Aguilar, Jimena Aguilar, Emily Allen, Wesley Allen, Destiny Anderson, Rebecca Aquino Chavez, Elijah Austin, Tyler Beach, Harley Bennett, Colby Bickley, Eric Bishop, Santrez Boyd, Joe Brehmer, Isaac Castro, Zach Chalmers, TyQuavious Cook, Ja Quan Davis, Kate Davis, Nieam Douglas, Joshua Eason, Christopher Edgins, Carlos Flores, Hailey Gallman, Tavaris Gallman, Stefani Gibson, Leila Gomez, Talican Gray, Marwan Hassan, Marbella Hernandez Lozano, Nitalia Herrera, Maria Herrera Castillo, Riley Hightower, Diamond Jones, John Kessler, Kaley Laprise, Serena Letterman, Ramarah Lever, Rayahna Lindsay, Kirkland Lown, Gissela Luis Sanchez, Tylik Mendenhall, Laura Mohler, Abby Nunley, Elio Pendell, Ava Perkins, Shyanne Powell, Jomara Ramirez, Kenneth Ruff, Viviana Sanchez, Eduardo Sebastian Pedro, Sheilin Silverio Domingo, Jaliyah Sims, Tomi Thomas, Nickole Tlahuechtl-Huerta, Stephany Vazquez Gonzalez, Daisy Villalobos, Noah Waldrop, A.J. Ware, Jamal Williams, Ahmirah Wilmore, Amaya Wilson, Tyrese Wise, Sherlyn Zamora Moreno.

Eighth grade: Kaylin Austin, Marci Bouknight, Zerolar Chapman, Jahliah Coleman Eigner, Aaron Corbett, Ty Zha Griffin, Mohamed Hassan, Eric Hernandez, Madison Hutchinson, Bethany Jones, Azucena Mejia Santiago, Trishten Miller, Chase Minick, Melanie Moore, Ana Morales, Jenny Rodriquez-Vazquez, Kyshari Singley, Kaitlyn Stone, Breana Thomas, Giselle Villegas, ZyMaurlayjah Watts, Tyler Wilson, Jarrett Worthy.

Principal’s Honor Roll

Sixth grade: Frederick Boyd, Ethan Bright, Ryan Brown, Abigail Corbett, Kaden Crawford, Lapri Cromer, Zoe Dominick, Bhavkumar Gajera, Carol Illescas, William James, Faith Jimenez, Derrick Jones, Yuvika Kumari, Ahmari Livingston, LaDaisha Piotrowski, Liliana Rojas Alderette, Aniyas Ruff, Jacob Sims, Tanasia Singley.

Seventh grade: Ryan Barnett, Jeremy Bland, Coye Cutshall, Isabelle Donahue, Travis Harmon, Lacy Hawkins, LaNaya Jackson, Jackson Lawrence, Nadia Marshall, Tamera McClurkin, Josue Mendoza Gomez, Eden Miller, Kevin Paez Morales, Hannah Rikabi, Leo Sanchez, Hanif Sligh, Dexter Stinson, Jacob Wilber.

Eighth grade: Sarali Acosta Vazquez, Denisse Cobon-Recinos, Somaria Ellis, Sydney Glasgow, Shakira Graham, Megan Hunter, Carlos Leyva Alderete, Philip Livingston, Shevante Powell, Mattie Rumfelt, Connor Shannon, Ansely-Brooke Springer.